Крупную группировку наркодилеров будут судить в Иркутской области

Преступники распространяли наркотики через закладки в 15 городах и посёлках
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела сообщества, которое занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.
Наркодилеров задержали в октябре 2019 года. В 15 городах и посёлках Иркутской области полицейские обнаружили порядка 150 тайников с наркотиками. Кроме того, полицейские предотвратили поставку в регион 20 килограммов наркотиков, достаточных для получения 40 тысяч разовых доз общей стоимостью около 60 миллионов рублей.
По данным следствия, партия синтетических наркотиков приобреталась в Московской области. Для её транспортировки один из фигурантов купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал перевозимый груз. В 500 километрах от места назначения в городе Нижнеудинск автомобиль был блокирован сотрудниками Госавтоинспекции и отряда специального назначения «Гром», наркотики изъяты.
В ходе следствия установлено, что семь местных жителей продавали синтетику через интернет-магазин, созданный в мессенджере. Наркотики прятали через закладки. Дилеры применяли различные методы конспирации: в общении друг с другом использовали псевдонимы, часто меняли телефоны, сим-карты и банковские счета.
Полицейские опросили свыше 100 свидетелей, провели более 20 обысков в разных городах Иркутской области и 150 экспертиз. По ходатайству следствия суд наложил аресты на имущество обвиняемых в размере более 1,5 миллиона рублей.
Первоначально в отношении шести задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в дальнейшем в отношении двух из них суд изменил меру пресечения на домашний арест.
В настоящий момент участникам сообщества инкриминировано совершение преступлений по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконный сбыт наркотических средств».
Материалы уголовных дел объединены в одно производство и в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Нижнеудинский городской суд. Ещё один обвиняемый, находящийся под домашним арестом, скрылся от правоохранительных органов. Он объявлен в международный розыск.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
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