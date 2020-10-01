В этот момент продавец работал с другими покупателями
В Чите посетитель магазина украл с витрины автомобильный аккумулятор стоимостью около шести тысяч рублей. Мужчина воспользовался тем, что продавец отвлёкся на других посетителей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого и вскоре задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый читинец. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что аккумулятор хотел продать, а деньги потратить.
Аккумулятор обнаружен в багажнике его машины и возвращён в магазин.
В отношении читинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
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