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Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины

Читинец украл автомобильный аккумулятор с витрины
Происшествия, 
В этот момент продавец работал с другими покупателями

В Чите посетитель магазина украл с витрины автомобильный аккумулятор стоимостью около шести тысяч рублей. Мужчина воспользовался тем, что продавец отвлёкся на других посетителей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого и вскоре задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый читинец. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что аккумулятор хотел продать, а деньги потратить.

Аккумулятор обнаружен в багажнике его машины и возвращён в магазин.

В отношении читинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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