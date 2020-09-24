Вор-романтик хотел сделать супруге сюрприз
В дежурную часть управления МВД в Улан-Удэ обратился директор магазина. Сотрудники, просматривая записи с камер видеонаблюдения, обнаружили кражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Несколько дней назад мужчина украл из магазина флакон женской парфюмерной воды стоимостью семь тысяч рублей.
Ориентировка на подозреваемого передана всем наружным нарядам. В тот же день 30-летнего улан-удэнца задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Выяснилось, что мужчина вместе с супругой пришли в торговую точку. Женщина неоднократно говорила мужу, что хочет иметь определённую марку парфюма. Когда она отошла от прилавка, мужчина решил сделать ей сюрприз. Он вынул парфюмерную воду из упаковки и украл её, чтобы позднее подарить супруге.
Духи полицейские изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», дознание продолжается.
Улан-удэнец совершил кражу, чтобы порадовать жену
Происшествия, Фото:
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