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Улан-удэнец дважды вынес цифровую технику из магазина

Улан-удэнец дважды вынес цифровую технику из магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Наушники вор не стал продавать после разговора с другом

21-летний улан-удэнец совершил две кражи из магазина цифровой техники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

16 сентября молодой человек украл из торговой точки игровой джойстик и два диска с играми. Товар посетитель взял со стеллажа и положил к себе в сумку, после чего беспрепятственно вышел. Ущерб составил около шести тысяч рублей.

Украденное он в тот же день продал.

Несколькими днями позже он вновь совершил кражу из того же магазина. На этот раз его «добычей» стали беспроводные наушники, которые впоследствии сотрудники полиции у него изъяли.

Наушники молодой человек планировал также продать. Однако после разговора о происшедшем с другом, который не одобрил его поступка, повременил с их продажей.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
кража
 
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