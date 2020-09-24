Улан-удэнец дважды вынес цифровую технику из магазина

Наушники вор не стал продавать после разговора с другом



21-летний улан-удэнец совершил две кражи из магазина цифровой техники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



16 сентября молодой человек украл из торговой точки игровой джойстик и два диска с играми. Товар посетитель взял со стеллажа и положил к себе в сумку, после чего беспрепятственно вышел. Ущерб составил около шести тысяч рублей.



Украденное он в тот же день продал.



Несколькими днями позже он вновь совершил кражу из того же магазина. На этот раз его «добычей» стали беспроводные наушники, которые впоследствии сотрудники полиции у него изъяли.



Наушники молодой человек планировал также продать. Однако после разговора о происшедшем с другом, который не одобрил его поступка, повременил с их продажей.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

