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В Бурятии инвалид едва не погиб на пожаре

В Бурятии инвалид едва не погиб на пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Второй этаж дома уже был весь в дыму

Вечером 12 сентября в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар в жилом двухэтажном доме.

Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту из дома шёл сильный дым. Пока пожарный Владислав Ломбонов выводил жильца с первого этажа, начальник караула Евгений Кадиров и пожарный Алексей Бардаев подключились к дыхательным аппаратам и проникли в задымлённое помещение второго этажа.

Пожарные обнаружили мужчину на кровати, который из-за ограниченных возможностей, не мог покинуть здание сам.

Пожарные вынесли его на воздух и передали работникам скорой помощи, после чего ликвидировали пожар.

В результате был повреждён матрас. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября жительница Бурятии получила ожоги, пытаясь спасти на пожаре свои вещи.



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