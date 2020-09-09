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В Бурятии ВАЗ впечатался в грузовик

В Бурятии ВАЗ впечатался в грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на выезде с заправки

Вчера днём в Мухоршибирском районе Бурятии 57-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-21074» врезалась в грузовик. Это произошло, когда женщина выезжала с автозаправки.

- Выезжая с прилегающей территории АЗС на 604 км. федеральной автодороги Р-258 «Байкал» водитель «ВАЗ-21074», совершила столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением 36-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП легковой автомобиль смяло. Женщину-водителя с травмами увезли в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 7 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали три человека.

ДТП
 
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