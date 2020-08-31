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Иркутский дайвер рассказала, как изменился Байкал за 10 лет

Иркутский дайвер рассказала, как изменился Байкал за 10 лет
Происшествия, 
Акваторию озера загрязняли корабли, хостелы и рыбаки

Дайвер из Иркутска Татьяна Опарина на своей странице в Facebook рассказала, как изменилась акватория озера вблизи посёлка Листвянка. По её словам, 10 лет назад Листвянка была полноценным «дайв-районом, Байкалом в миниатюре». Автор поста также поделилась красочными подводными фотографиями озера.

- Захватывающие стенки, каньоны, тоннели и гротики. Заросли губки. Жирные, объемные кусты. Стаи желтокрылок, хариус, щуки. Минимум 2 семьи щук жили в 5 м от берега. Хариуса встречали на каждом ночном, а иногда и в дневных дайвах. Воду можно было пить. Можно было приехать на дейли-дайвинг и за 5 дней получить полное представление о подводном Байкале, - пишет Татьяна Опарина.

По её словам, в августе вода прогревалась и верхний слой начинал активно цвести. Водоросли заполняли мелководье, но, выходя на свал, «ты попадал в знаменитую захватывающую байкальскую Бездну». Это время дайверы называли «неделей технического дайвинга на Байкале».

- Уже к сентябрю вода постепенно остывала, и температура/видимость выравнивалась. Так, примерно 10 месяцев в году, исключая ледостав и ледоход - можно было наслаждаться байкальскими пейзажами, не выходя из Листвянки. В любой день, 365 дней в году, можно было приехать и нырять-нырять-нырять. Те, кто приезжал в те годы - уверена, помнят, как красиво было в Листвянке, - вспоминает автор поста.


2013 год

Затем Татьяна Опарина задалась вопросом: «Что же случилось?». Дело в том, что дайверам стало скучно смотреть на красивые стенки, и они начали топить трубы, двери, зеркала, машины, манекены, строить «подводные города». Многие в качестве сувениров вырывали уникальную байкальскую губку, ломали ее и сбивали ластами.

Кроме того, акваторию озера загрязняли корабли и мусор, который с них выбрасывают, рыбаки с сетями, отели и хостелы, у которых нет канализации и все сливы уходят в Байкал.

- В 2008 году я заметила первые признаки проблемы. Водорослей стало чуть больше. И «уходили» они чуть дольше, всего на пару недель дольше. На это внимания не обратили. В 2011 - это стало очевидно всем. В 2013 - лимнологи официально заговорили об этом. Говорят, до сих пор. Все продолжается. Света в конце тоннеля нет..., - рассуждает дайвер.

По словам Татьяны, Листвянка превратилась в портовой город, полный мусора, водорослей и сетей. Вода в Байкале серо-коричневая, рыба там не водится, как и байкальская губка: «Не хочу нырять в помойке, с ревущими моторами над головой. И вам не советую». 



дайверы Байкал загрязнение экология
 
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