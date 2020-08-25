Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ

Прилёт в Улан-Удэ задержался на 1,5 часа



Самолёт рейсом «Москва – Улан-Удэ» сегодня утром совершил посадку в аэропорту Иркутска из-за тумана в столице Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.



- Сел из-за тумана. Самолёт летел из Москвы в Улан-Удэ, - сказали агентству в пресс-службе международного аэропорта Иркутска



Как следует из данных табло иркутского аэропорта, через полтора часа после посадки самолёт вылетел в Улан-Удэ.



По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в республике переменная облачность, прогнозируются грозы.

