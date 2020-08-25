Прилёт в Улан-Удэ задержался на 1,5 часа
Самолёт рейсом «Москва – Улан-Удэ» сегодня утром совершил посадку в аэропорту Иркутска из-за тумана в столице Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.
- Сел из-за тумана. Самолёт летел из Москвы в Улан-Удэ, - сказали агентству в пресс-службе международного аэропорта Иркутска
Как следует из данных табло иркутского аэропорта, через полтора часа после посадки самолёт вылетел в Улан-Удэ.
По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в республике переменная облачность, прогнозируются грозы.
Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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