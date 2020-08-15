 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за сухой грозы

В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за сухой грозы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении работали 13 человек

Вчера в 17:00 в Заиграевском районе обнаружили лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. На тушении возгорания работали 13 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Лесной пожар потушен.

Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.   
лесной пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Происшествия, 15.08.2020
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
В Бурятии протекала крыша больницы
В Бурятии протекала крыша больницы
Происшествия, 14.08.2020
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Происшествия, 14.08.2020
На избитом мужчине не было живого места
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Происшествия, 14.08.2020
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Происшествия, 14.08.2020
Общее число заболевших в регионе приближается к 4300
Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Происшествия, 14.08.2020
Артёму Бурлову, который не остался равнодушен к вырубке леса, самому грозит наказание
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, 14.08.2020
ДТП произошло на федеральной трассе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^