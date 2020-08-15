В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за сухой грозы

На тушении работали 13 человек



Вчера в 17:00 в Заиграевском районе обнаружили лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. На тушении возгорания работали 13 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Лесной пожар потушен.



Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.

