На тушении работали 13 человек
Вчера в 17:00 в Заиграевском районе обнаружили лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. На тушении возгорания работали 13 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1 га. Лесной пожар потушен.
Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.
В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за сухой грозы
Происшествия, Фото:
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