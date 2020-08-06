Два административных дела за попытку вывоза нефрита возбудила Читинская таможня
Два дела об административных правонарушениях возбудила Читинская таможня в отношении жителя Забайкальска за попытку незаконного вывоза 10 кг нефрита в Китай. Мужчина пытался вывезти нефрит из страны через пункт пропуска МАПП Забайкальск ещё до закрытия пассажирского направления. Таможенники нефрит изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
При этом мужчина пассажирскую таможенную декларацию не предъявил, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.
Экспертиза установила, что камни – это необработанный нефрит, общей стоимостью 630 тысяч рублей.
В итоге на мужчину возбудили два дела об административных правонарушениях – за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов на вывоз товаров.
Справка:
Нефрит необработанный включен в перечень видов минерального сырья. Вывоз физическими лицами минерального сырья в качестве товаров для личного пользования запрещён (решение коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 года «О мерах нетарифного регулирования»).
Забайкалец пытался вывезти в Китай 10 кг нефрита
Происшествия, Фото:
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