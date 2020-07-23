В Забайкалье следователи проверят информацию об избиении ребёнка на озере

В соцсетях сообщили, что мальчика госпитализировали после удара мужчины



В Чите 23 июля в одной из социальных сетей появилась информация о госпитализации ребёнка в больницу после избиения мужчиной на озере Кенон. По данному факту руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки.



В публикации приводятся данные о том, что 13 июля на озере мужчина ударил по лицу мальчика, отчего у того пошла кровь. Также указано, что мужчина скрылся с места происшествия.



- В ближайшее время следователи установят, насколько распространённая в соцсети информация соответствует действительности. Будут установлены и опрошены очевидцы происшествия. Следователи запросят данные в детских медицинских учреждениях о госпитализированных с подобными травмами, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

