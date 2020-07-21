Мать измывалась над детьми целый год
35-летняя улан-удэнка предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетних дочерей. Расследование дела завершил следственный отдел по Октябрьскому району, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, улан-удэнка воспитывала четверых малолетних детей, нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. С марта 2019 года в течение года мать, будучи пьяной, систематически избивала двух старших дочерей, 10 и 11 лет за мелкие и незначительные провинности. Мать била девочек руками и шнурами от электроприборов. Следствие отмечает, что применялись и другие «изощренные приёмы, причинявшие детям физические и психические страдания».
Как-то раз девочки после очередных истязаний матери пришли в школу с кровоподтёками на лице. Тогда учитель вызвала сотрудников полиции.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Улан-удэнка избивала дочерей шнурами от электроприборов
Происшествия, Фото:
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