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В Байкал вылилось топливо из накренившегося в шторм судна

В Байкал вылилось топливо из накренившегося в шторм судна
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Специалисты отобрали пробы воды

На острове Ольхон в посёлке Хужир частное судно, пришвартованное к причалу, накренилось во время шторма. Это привело к утечке топлива в озеро Байкал.

Природоохранная прокуратура инициировала проверочные мероприятия по факту загрязнения озера. Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра. Специалистами отобраны пробы воды, определяется причинённый ущерб.

- На личный контроль руководства межрегиональной природоохранной прокуратуры поставлена деятельность по локализации и ликвидации нефтяного пятна. После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Байкал топливо загрязнение
 
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