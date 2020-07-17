В Байкал вылилось топливо из накренившегося в шторм судна

Происшествия, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Специалисты отобрали пробы воды



На острове Ольхон в посёлке Хужир частное судно, пришвартованное к причалу, накренилось во время шторма. Это привело к утечке топлива в озеро Байкал.



Природоохранная прокуратура инициировала проверочные мероприятия по факту загрязнения озера. Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра. Специалистами отобраны пробы воды, определяется причинённый ущерб.



- На личный контроль руководства межрегиональной природоохранной прокуратуры поставлена деятельность по локализации и ликвидации нефтяного пятна. После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

