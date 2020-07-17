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Три человека пострадали в столкновении «Тойот» в Бурятии

Три человека пострадали в столкновении «Тойот» в Бурятии
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Авария произошла в Заиграевском районе

Накануне, 16 июля, в 22.50 часов на трассе Улан-Удэ – Заиграево в районе посёлка Нижние Тальцы произошло крупное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Toyota Cresta» и «Toyota Carina» с последующим опрокидыванием. 


В двух автомобилях ехали восемь человек. Трое из них пострадали.

- Восемь человек стали участниками происшествия. Трое из них были эвакуированы в дежурный стационар. Девушка 1999 г.р. госпитализирована с подозрением на травму головы, внутренних органов и переломом нижней конечности в тяжёлом состоянии. Девушка 2002 года рождения – с подозрением на травму головы. Молодой человек 2003 г. р. – с подозрением на травму головы и внутренних органов, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Остальные участники отказались от медицинского осмотра.   

На месте работали бригады Территориального центра медицины катастроф, скорой помощи посёлка Онохой и села Новая Курба.

Накануне в республике произошло несколько крупных ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём недалеко от кафе «Кулькисон» на Верхней Берёзовке потерял управление и перевернулся около десяти раз автомобиль «Форд». Видеорегистратор снял момент жуткой аварии. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, он находился на пассажирском сидении.

За рулём «Форда» был 70-летний водитель. Пострадал он сам, а также 38-летняя женщина и 13-летняя девочка. 

Также произошло ДТП в Мухоршибирском районе Бурятии, где опрокинулся автомобиль «Хонда». В результате ДТП сам водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Ни один из пострадавших не был пристёгнут ремнями безопасности, водитель был пьян.


ДТП
 
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