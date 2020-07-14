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В Улан-Удэ дачный автобус врезался в маршрутку

В Улан-Удэ дачный автобус врезался в маршрутку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От удара вылетели задние стёкла

Сегодня, 14 июля, произошло необычное ДТП в центре Улан-Удэ. Столкнулись большой дачный автобус МУП «Городские маршруты» и маршрутка, работающая на маршруте №17.

Всё произошло перед остановкой «Наран». Большой автобус врезался в «Форд Транзит», ехавший впереди.



Никто из людей не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У маршрутки от удара а том числе вылетели задние стёкла. Осколки усеяли проезжую часть.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в этом районе произошла гигантская, пожалуй, рекордная по длине пробка. Она растянулась от самого Истока до Селенгинского моста. Люди стояли в заторе по два, а то и более часа.

Причиной пробки стало ДТП ранним утром – водитель «Ниссана» врезался в дорожное ограждение. Пострадали четыре человека. По словам медиков, в салоне чувствовался запах алкоголя.




ДТП общественный транспорт
 
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