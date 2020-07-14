Андрей Мальцев ушёл из дома 10 июля
Полицейские разыскивают 50-летнего жителя Улан-Удэ Андрея Мальцева. Мужчина ушёл из дома 10 июля около 18.30 и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая, залысины на лбу, глаза светлые.
Был одет: майка черного цвета, брюки темные, кроссовки черные с застежками на липучках. При себе имел спортивную сумку черного цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).
В Бурятии пропал 50-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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