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В Улан-Удэ спасли тонувшего парня

В Улан-Удэ спасли тонувшего парня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого человека вытащили из реки в районе улицы Трубачеева

В понедельник, 13 июля в Улан-Удэ произошло очередное спасение на воде. В восемь часов вечера от гибели спасли 27-летнего молодого человека. Его вытащили из реки Уда в районе дома № 156 по улице Трубачеева.

В оперативной сводке по городу уточняется, что после молодой человек был передан сотрудника отдела полиции №2.

Это спасение на воде стало уже шестым в Улан-Удэ с начала года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 12 июля, в Улан-Удэ на Селенге утонул 29-летний молодой человек.

Также в выходные трагедия произошла в Баргузинском районе. Из-за перевернувшейся лодки погибла женщина, её супруг смог доплыть до берега и спасся.
спасение утопающего
 
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