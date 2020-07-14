Молодого человека вытащили из реки в районе улицы Трубачеева
В понедельник, 13 июля в Улан-Удэ произошло очередное спасение на воде. В восемь часов вечера от гибели спасли 27-летнего молодого человека. Его вытащили из реки Уда в районе дома № 156 по улице Трубачеева.
В оперативной сводке по городу уточняется, что после молодой человек был передан сотрудника отдела полиции №2.
Это спасение на воде стало уже шестым в Улан-Удэ с начала года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 12 июля, в Улан-Удэ на Селенге утонул 29-летний молодой человек.
Также в выходные трагедия произошла в Баргузинском районе. Из-за перевернувшейся лодки погибла женщина, её супруг смог доплыть до берега и спасся.
В Улан-Удэ спасли тонувшего парня
Происшествия, Фото:
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