Прокуратура Тарбагатайского района защитила права инвалида
Жительница Тарбагатайского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру о нарушении прав её сына-инвалида при привлечении к административной ответственности.
В ноябре 2019 года 41-летний мужчина был привлечён к административной ответственности за нарушение пешеходом правил дорожного движения, ему назначен штраф в 500 рублей.
В январе 2020 года мировой судья признал инвалида виновным в неуплате административного штрафа в срок. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей.
При вынесении постановлений не рассматривался вопрос о невменяемости гражданина.
Согласно информации республиканского психоневрологического диспансера, мужчина с 2003 года состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности», является инвалидом 2 группы.
Прокурор района обратился в суд с ходатайствами о восстановлении сроков обжалования постановлений об административных правонарушениях, а также добивался прекращения производств в связи с отсутствием состава правонарушений.
Тарбагатайский районный суд протесты прокурора удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Штрафы для невменяемого жителя Бурятии отменили по суду
Происшествия, Фото:
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