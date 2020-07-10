Штрафы для невменяемого жителя Бурятии отменили по суду

Прокуратура Тарбагатайского района защитила права инвалида



Жительница Тарбагатайского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру о нарушении прав её сына-инвалида при привлечении к административной ответственности.



В ноябре 2019 года 41-летний мужчина был привлечён к административной ответственности за нарушение пешеходом правил дорожного движения, ему назначен штраф в 500 рублей.



В январе 2020 года мировой судья признал инвалида виновным в неуплате административного штрафа в срок. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей.



При вынесении постановлений не рассматривался вопрос о невменяемости гражданина.



Согласно информации республиканского психоневрологического диспансера, мужчина с 2003 года состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности», является инвалидом 2 группы.



Прокурор района обратился в суд с ходатайствами о восстановлении сроков обжалования постановлений об административных правонарушениях, а также добивался прекращения производств в связи с отсутствием состава правонарушений.



Тарбагатайский районный суд протесты прокурора удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

