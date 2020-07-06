ЧП произошло в новом сквере
В городе Тайшете неизвестные облили чёрной краской памятник жертвам политических репрессий. ЧП произошло ночью, сообщает «Тайшет 24».
Теперь надпись на мемориальной доске не читается.
Сквер памяти жертв политических репрессий был открыт в Тайшете совсем недавно, в прошлом месяце. Финансирование поступило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В Тайшете облили вандалы облили краской памятник жертвам репрессий
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