В Тайшете облили вандалы облили краской памятник жертвам репрессий

ЧП произошло в новом сквере



В городе Тайшете неизвестные облили чёрной краской памятник жертвам политических репрессий. ЧП произошло ночью, сообщает «Тайшет 24».



Теперь надпись на мемориальной доске не читается.



Сквер памяти жертв политических репрессий был открыт в Тайшете совсем недавно, в прошлом месяце. Финансирование поступило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».





