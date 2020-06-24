В Бурятии во время рейда ГИБДД поймали пьяного водителя

В Селенгинском районе инспекторы ДПС провели рейд по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения
Автоинспекторы проверили 58 единиц транспортных средств. При этом выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. В том числе, отстранён от управления автомобилем водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Семь автомобилистов не исполнили обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Два протокола составлено в отношении водителей, своевременно не уплативших штрафы.
С водителями во время рейда провели беседы о соблюдении требований дорожной безопасности, в частности, выборе правильной скорости вождения, использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Также полицейские призвали участников профилактического мероприятия сообщать о нетрезвых водителях и гражданах, грубо нарушающих ПДД за рулём. «Сообщенная вами информация может предотвратить трагедию на дороге и даже спасти чью-то жизнь», - отметили автоинспекторы.
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