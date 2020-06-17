В Бурятии после пожара нашли человеческие останки

Пожар произошёл на животноводческой стоянке
16 июня с помощью программы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» в Гусиноозёрском лесничестве была обнаружена термоточка. На место отправилась группа из 25 сотрудников Селенгинского лесхоза и Гусиноозёрского лесничества.
В 10 километрах от села Ташир в местности Бэрхэ Дабан был обнаружен пожар – горела животноводческая стоянка.
- Там дом с пристроем был. Видно, что люди жили, мы приехали, там 2 собаки, кошка бегают. Кровать возле печки стояла, обгоревшая, а на кровати человеческие останки обгоревшие лежали, - рассказывает главный лесничий Гусиноозерского лесничества.
Информация об останках была передана полицейским. Причины и обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
- Личность погибшего устанавливается, предположительно это мог быть пастух, проживавший на фермерской стоянке с 2017 года, - говорит начальник 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Александр Сычёв.
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Происшествия, Фото:
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