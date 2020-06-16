Житель Иркутской области получил ожоги, пытаясь потушить крупный пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горели два дома, гараж и надворные постройки



Накануне в городе Черемхово горел жилой дом, находящийся рядом нежилой дом, гараж с автомобилем УАЗ, надворные постройки. К месту пожара были направлены три единицы техники и 13 человек личного состава.



На месте пожара находился 41-летний хозяин дома, получивший ожог руки при попытке тушения возгорания. Мужчина сообщил о том, что на веранде находятся газовый баллон и ёмкость с горючей жидкостью. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.



- По плотной застройке пожар развивался быстро. На его тушение потребовалось более получаса. Еще в течение трёх часов были ликвидированы последствия пожара. Огнём была уничтожена летняя кухня, повреждена кровля нежилого дома, уничтожены веранда, летняя кухня, гараж, повреждены кровля и наружная стена жилого дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. Пожарные эвакуировали автомобиль, газовый баллон и ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Спасено три строения.



Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки.

