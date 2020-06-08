Авария произошла возле жилого дома
5 июня около 11 часов 30 минут на подъездной дороге возле жилого дома №7 по улице Пирогова в Братске автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил пожилую женщину, которая упала. Увидев, что пострадавшая самостоятельно поднялась на ноги, водитель уехал с места происшествия, явно недооценив ситуацию. После аварии женщина обратилась в больницу, где у неё диагностировали травму.
Для установления машины и водителя, совершившего наезд, инспекторы изучили видео с камер наружного наблюдения, расположенные в месте ДТП.
В результате был установлен автомобиль «Тойота-Королла» белого цвета, а впоследствии и водитель, управлявший авто. Им оказался 33-летний житель Правобережного района. В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ.
- Решение о привлечении к ответственности водителя за оставление места ДТП будет принято только после окончания лечения пострадавшей и установления степени тяжести вреда, причиненного её здоровью. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске водитель сбил пожилую женщину и скрылся
Происшествия, Фото:
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