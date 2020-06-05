Вандалы разукрасили фасад краской
Неизвестные молодые люди, вооружившись баллончиками с краской, разрисовали фасад здания по улице Карла Маркса, где расположен отдел природы Иркутского областного краеведческого музея. Об этом сообщает ИА «Альтаир».
Сотрудники учреждения расстроены: избавиться от последствий вандализма будет тяжело.
Вандалы испортили фасад иркутского музея
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