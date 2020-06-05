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В Улан-Удэ пьяный водитель повредил шлагбаум и начал буянить

В Улан-Удэ пьяный водитель повредил шлагбаум и начал буянить
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина повредил шлагбаум, угрожал диспетчеру и материл росгвардейцев

В Улан-Удэ сегодня ночью к экипажу Росгвардии обратилась диспетчер железнодорожного переезда по улице Бабушкина. Работница сообщила, что возле переезда произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в ограждение и повредил ручной запасный шлагбаум.

После происшествия водитель стал угрожать диспетчеру, а затем вместе с пассажиром попытался покинуть место ДТП.

На требование росгвардейцев успокоиться и предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников и хватаясь за форменное обмундирование.

- Для пресечения дальнейших неправомерных действий к водителю были применены средства ограничения подвижности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Далее задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан прибывшему экипажу ДПС для принятия правового решения.
Росгвардия дебош железнодорожные переезды
 
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