Мужчина повредил шлагбаум, угрожал диспетчеру и материл росгвардейцев
В Улан-Удэ сегодня ночью к экипажу Росгвардии обратилась диспетчер железнодорожного переезда по улице Бабушкина. Работница сообщила, что возле переезда произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в ограждение и повредил ручной запасный шлагбаум.
После происшествия водитель стал угрожать диспетчеру, а затем вместе с пассажиром попытался покинуть место ДТП.
На требование росгвардейцев успокоиться и предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников и хватаясь за форменное обмундирование.
- Для пресечения дальнейших неправомерных действий к водителю были применены средства ограничения подвижности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Далее задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан прибывшему экипажу ДПС для принятия правового решения.
В Улан-Удэ пьяный водитель повредил шлагбаум и начал буянить
Происшествия, Фото:
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