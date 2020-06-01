Возбуждено несколько уголовных дел
Полицейские Бурятии задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Выявлена причастность 43-летнего жителя Северобайкальска к трём кражам.
Предварительно установлено, что осенью 2019 года, воспользовавшись тем, что знакомый находится на заработках в другом регионе, мужчина украл две аккумуляторные батареи из его гаража, который оказался не запертым. Аккумуляторы он сдал на металлолом.
Весной 2020 года он снова совершил кражу у 61-летнего мужчины. Подозреваемый беспрепятственно проник в дом. Это произошло из-за того, что северобайкалец ранее менял замки в этом доме и оставил себе копии ключей. Из жилища мужчина украл углошлифовальную машину и газовую плиту, которые впоследствии были изъяты полицейскими. Общий ущерб оценён потерпевшим на сумму более 13 тысяч рублей.
Кроме того, установлена его причастность к краже продуктов из дачного дома пенсионерки в четырёх километрах от города. На месте происшествия эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Часть краж он совершил, будучи условно осуждённым за другие преступления: угрозу убийством и незаконный оборот оружия. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
За кражи возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Вор-рецидивист обчищал дома в Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено несколько уголовных дел
Ранее ему было предъявлено обвинение только по статье «Убийство»
Она отправится в колонию общего режима
Мальчик строил шалаш на деревне и сорвался
Парень продал украденное
Скандальную надпись на сопке убрали всего через пару часов
Погибшим оказался без вести пропавший мужчина
Мужчина специально съездил домой за карабином и вернулся в лес
Парень, в которого стреляли из ружья, уговаривал пьяного мужчину, чтобы он не мешал никому отдыхать
Во время погони водитель врезался в препятствие
Спасательную операцию по поиску подростков развернули в местности «СССР»
На свадьбу пустят только фотографа и видеооператора
Фирма незаконно вывезла из Бурятии более 300 кубометров леса
Её знакомая купила себе еду и алкоголь
Мужчина напал на женщину, которую выследил на улице