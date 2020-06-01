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Вор-рецидивист обчищал дома в Бурятии

Вор-рецидивист обчищал дома в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено несколько уголовных дел

Полицейские Бурятии задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Выявлена причастность 43-летнего жителя Северобайкальска к трём кражам.

Предварительно установлено, что осенью 2019 года, воспользовавшись тем, что знакомый находится на заработках в другом регионе, мужчина украл две аккумуляторные батареи из его гаража, который оказался не запертым. Аккумуляторы он сдал на металлолом.

Весной 2020 года он снова совершил кражу у 61-летнего мужчины. Подозреваемый беспрепятственно проник в дом. Это произошло из-за того, что северобайкалец ранее менял замки в этом доме и оставил себе копии ключей. Из жилища мужчина украл углошлифовальную машину и газовую плиту, которые впоследствии были изъяты полицейскими. Общий ущерб оценён потерпевшим на сумму более 13 тысяч рублей.

Кроме того, установлена его причастность к краже продуктов из дачного дома пенсионерки в четырёх километрах от города. На месте происшествия эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Часть краж он совершил, будучи условно осуждённым за другие преступления: угрозу убийством и незаконный оборот оружия. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

За кражи возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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