Под Улан-Удэ один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП





















Сегодня утром в районе посёлка Исток в пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись «Ниссан Блюберд», «Тойота» с символикой такси и грузовик «МАН».На месте погиб водитель «Ниссан», три пассажира с травмами госпитализированы. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.Очевидец происшествия рассказал «Байкал-Daily» некоторые подробности ДТП. По его словам, молодой человек за рулём «Ниссана», ехавший с пассажирами, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой».- После этого он от удара залетел под фуру. В результате водитель погиб на месте, три человека попали в больницу: у двоих из них, по предварительным данным, перелом позвоночника, - сообщил подробности очевидец.На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, полиция, медицина катастроф.