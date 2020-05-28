 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

Под Улан-Удэ один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП

Под Улан-Удэ один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, УГИБДД по Бурятии
Смертельное тройное ДТП произошло в Истоке. ФОТО, ВИДЕО 

Сегодня утром в районе посёлка Исток в пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись «Ниссан Блюберд», «Тойота» с символикой такси и грузовик «МАН».

На месте погиб водитель «Ниссан», три пассажира с травмами госпитализированы. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Очевидец происшествия рассказал «Байкал-Daily» некоторые подробности ДТП. По его словам, молодой человек за рулём «Ниссана», ехавший с пассажирами, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой».

- После этого он от удара залетел под фуру. В результате водитель погиб на месте, три человека попали в больницу: у двоих из них, по предварительным данным, перелом позвоночника, - сообщил подробности очевидец.

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, полиция, медицина катастроф.




ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Под Улан-Удэ один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
Под Улан-Удэ один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
Происшествия, 28.05.2020
Смертельное тройное ДТП произошло в Истоке. ФОТО, ВИДЕО
В Улан-Удэ в ДТП на Элеваторе оказались разбиты две машины
В Улан-Удэ в ДТП на Элеваторе оказались разбиты две машины
Происшествия, 28.05.2020
Виновник серьёзной аварии проехал на «красный». ФОТО с места ДТП
В читинскую колонию пытались доставить наркотики
В читинскую колонию пытались доставить наркотики
Происшествия, 28.05.2020
Мужчину задержали возле исправительного учреждения
В Бурятии за сутки выявили 305 нарушений ПДД
В Бурятии за сутки выявили 305 нарушений ПДД
Происшествия, 28.05.2020
Автоинспекторы отстранили от вождения больше десяти пьяных автомобилистов
В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
Происшествия, 28.05.2020
За сутки выявлено несколько десятков новых заражённых
В Бурятии умер десятый пациент с коронавирусом
В Бурятии умер десятый пациент с коронавирусом
Происшествия, 28.05.2020
Скончавшейся пациентке было 63 года
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на мосту «Бегущая лань»
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на Мясокомбинате
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
Происшествия, 27.05.2020
Пропавший житель Амурской области на несколько дней приезжал в Бурятию

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^