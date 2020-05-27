 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадали мать с двумя детьми

В Бурятии в ДТП пострадали мать с двумя детьми
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Хонда Аккорд» опрокинулась в кювет

Накануне, 26 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала семья. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Около 11 часов 39-летняя женщина за рулём автомобиля «Хонда Аккорд», совершила ДТП на 171 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта». Её автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии сама водитель и двое её детей, 13 и 10 лет получили травмы. Семья госпитализирована в центральную районную больницу Кяхтинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в дорожное ограждение.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии умер девятый пациент с коронавирусом
В Бурятии умер девятый пациент с коронавирусом
Происшествия, 27.05.2020
В республике скончался ещё один больной трудоспособного возраста
Улан-удэнец выкинул в реку украденные деньги
Улан-удэнец выкинул в реку украденные деньги
Происшествия, 27.05.2020
Деньги он отобрал, заступаясь за свою супругу
В Бурятии перестали давать взятки на дорогах
В Бурятии перестали давать взятки на дорогах
Происшествия, 27.05.2020
Большинство жителей Бурятии никогда не пытались подкупить инспекторов ГИБДД
В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400
В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400
Происшествия, 27.05.2020
За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом
В Улан-Удэ стало плохо водителю, который избежал ДТП
В Улан-Удэ стало плохо водителю, который избежал ДТП
Происшествия, 27.05.2020
Пенсионеру, который едва не врезался в столб, вызвали «скорую»
«Выпил 0,5»: В Улан-Удэ опрокинулся пьяный мотоциклист
«Выпил 0,5»: В Улан-Удэ опрокинулся пьяный мотоциклист
Происшествия, 27.05.2020
Молодой человек заявил, что сел пьяным на мотоцикл, так как иначе не мог добраться до дома
В Бурятии уже сожгли леса на 53 млн рублей
В Бурятии уже сожгли леса на 53 млн рублей
Происшествия, 26.05.2020
За уничтожение лесных насаждений возбуждено 18 уголовных дел  
Жительницу Иркутской области будут судить за контрабанду опасных таблеток
Жительницу Иркутской области будут судить за контрабанду опасных таблеток
Происшествия, 26.05.2020
Она закупала таблетки для похудения, содержащие в своём составе сибутрамин
В Бурятии шесть человек отстояли лес от огня
В Бурятии шесть человек отстояли лес от огня
Происшествия, 26.05.2020
Первым на помощь пожарному прибыл местный житель на тракторе
В Иркутской области жертвами мошенников стали сборщик медали, медсестра и водитель
В Иркутской области жертвами мошенников стали сборщик медали, медсестра и водитель
Происшествия, 26.05.2020
Накануне шесть жителей Иркутской области стали жертвами мошенников
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 26.05.2020
Также огонь уничтожил веранду дома

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^