В Бурятии в ДТП пострадали мать с двумя детьми

«Хонда Аккорд» опрокинулась в кювет
Накануне, 26 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала семья. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 11 часов 39-летняя женщина за рулём автомобиля «Хонда Аккорд», совершила ДТП на 171 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта». Её автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии сама водитель и двое её детей, 13 и 10 лет получили травмы. Семья госпитализирована в центральную районную больницу Кяхтинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в дорожное ограждение.
Накануне, 26 мая, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала семья. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 11 часов 39-летняя женщина за рулём автомобиля «Хонда Аккорд», совершила ДТП на 171 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта». Её автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии сама водитель и двое её детей, 13 и 10 лет получили травмы. Семья госпитализирована в центральную районную больницу Кяхтинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в дорожное ограждение.