 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Иркутской области в ДТП пострадали три человека

В Иркутской области в ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь»

В 13:15 часов на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Шелеховском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Приус» не предоставил преимущество движения автомобилю «Ниссан Марч» и совершил с ним столкновение.

В результате в медицинское учреждение госпитализированы два пассажира «Тойоты» и водитель «Ниссана».

На месте работали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пожар охватил три домохозяйства
В Бурятии пожар охватил три домохозяйства
Происшествия, 25.05.2020
Пожар случился из-за искр в трубе
Иркутянин украл 13 железнодорожных шпал
Иркутянин украл 13 железнодорожных шпал
Происшествия, 25.05.2020
Украденное вор пытался увезти на автомобиле
В Бурятии из-за короткого замыкания горели два дома
В Бурятии из-за короткого замыкания горели два дома
Происшествия, 25.05.2020
Первым на месте одного пожара оказался добровольный пожарный
В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
Происшествия, 25.05.2020
Заразившийся врач помещён в изолированный бокс больницы
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
Происшествия, 25.05.2020
Малыш госпитализирован в медучреждение
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Происшествия, 25.05.2020
Свидетельница убийства двух девушек в Клюквенной пади до сих пор опасается за свою жизнь
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
Происшествия, 25.05.2020
На помощь девушке пришли тренировавшиеся рядом спасатели
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
Происшествия, 25.05.2020
На водителя - сотрудника уголовного розыска возбуждено уголовное дело
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Происшествия, 25.05.2020
Преступление произошло, когда мужчина шёл пешком из Улан-Удэ домой в район
В Бурятии грабитель прихватил шланг
В Бурятии грабитель прихватил шланг
Происшествия, 25.05.2020
Преступник хотел использовать шланг у себя в огороде
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Происшествия, 25.05.2020
Пропавшую женщину ищут с 10 апреля

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^