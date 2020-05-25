Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь»
В 13:15 часов на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Шелеховском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Приус» не предоставил преимущество движения автомобилю «Ниссан Марч» и совершил с ним столкновение.
В результате в медицинское учреждение госпитализированы два пассажира «Тойоты» и водитель «Ниссана».
На месте работали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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