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В Улан-Удэ машина развернулась перед приближающимся трамваем

В Улан-Удэ машина развернулась перед приближающимся трамваем
Происшествия, 
Пользователи возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор»

В аккаунте МУП «Управление трамвая» в Instagram появилось видео, на котором водитель автомобиля бесстрашно развернулся прямо перед приближающимся трамваем. При этом, он совершил два нарушения правил дорожного движения.

- Как минимум, два нарушения ПДД! Выезд на обособленную трамвайную линию и разворот на пешеходном переходе. Дайте этому водителю книжку с ПДД почитать! Напоминаем, что выезд на обособленное трамвайное полотно запрещён! Разворот на пешеходном тоже! А если бы там люди шли? – говорится в сообщении. 



Госномер машины не удалось зафиксировать, один из пользователей в этом случае предлагает следующее – «В любом случае, передайте информацию в ГИБДД. Возможно, по дате и времени с помощью городских камер смогут найти нарушителя».

Жители Бурятии в соцсети возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор».  
трамвай
 
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