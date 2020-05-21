В Улан-Удэ машина развернулась перед приближающимся трамваем

Пользователи возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор»
В аккаунте МУП «Управление трамвая» в Instagram появилось видео, на котором водитель автомобиля бесстрашно развернулся прямо перед приближающимся трамваем. При этом, он совершил два нарушения правил дорожного движения.
- Как минимум, два нарушения ПДД! Выезд на обособленную трамвайную линию и разворот на пешеходном переходе. Дайте этому водителю книжку с ПДД почитать! Напоминаем, что выезд на обособленное трамвайное полотно запрещён! Разворот на пешеходном тоже! А если бы там люди шли? – говорится в сообщении.
Госномер машины не удалось зафиксировать, один из пользователей в этом случае предлагает следующее – «В любом случае, передайте информацию в ГИБДД. Возможно, по дате и времени с помощью городских камер смогут найти нарушителя».
Жители Бурятии в соцсети возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор».
Полиция проводит проверку
Пользователи возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор»
Устранение нарушений находится на прокурорском контроле
Детали они хотели пустить на ремонт своего велотранспорта
Он силой удерживал девушку в коттедже
Пациентом, который кидался камнями в медсестёр, оказался иностранец
Наркотики мужчина выбрасывал на глазах инспекторов ДПС
Им самостоятельно удалось добраться до берега
Он ехал с пассажиркой без шлема
Из незаконного оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 5 млн рублей
Молодые люди разместили экстремистские материалы
Видео опубликовано в рубрике «Чудаки на дорогах»
За сутки выявили несколько десятков новых больных COVID-19
Стали известны некоторые подробности аварии в Иволгинском районе
Бензопилу прихватил прохожий и уехал на такси