В Улан-Удэ машина развернулась перед приближающимся трамваем





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Трамвай Улан-Удэ (@tramvay03) 20 Май 2020 в 2:05 PDT



Госномер машины не удалось зафиксировать, один из пользователей в этом случае предлагает следующее – «В любом случае, передайте информацию в ГИБДД. Возможно, по дате и времени с помощью городских камер смогут найти нарушителя».



Жители Бурятии в соцсети возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор».

Госномер машины не удалось зафиксировать, один из пользователей в этом случае предлагает следующее – «В любом случае, передайте информацию в ГИБДД. Возможно, по дате и времени с помощью городских камер смогут найти нарушителя».Жители Бурятии в соцсети возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор».

В аккаунте МУП «Управление трамвая» в Instagram появилось видео, на котором водитель автомобиля бесстрашно развернулся прямо перед приближающимся трамваем. При этом, он совершил два нарушения правил дорожного движения.- Как минимум, два нарушения ПДД! Выезд на обособленную трамвайную линию и разворот на пешеходном переходе. Дайте этому водителю книжку с ПДД почитать! Напоминаем, что выезд на обособленное трамвайное полотно запрещён! Разворот на пешеходном тоже! А если бы там люди шли? – говорится в сообщении.