Чтобы добраться до жены, улан-удэнец угнал мини-погрузчик

Пьяный мужчина хотел поскорее увидеть супругу



Вечером 9 мая в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции Улан-Удэ поступило сообщение об угоне мини-погрузчика с территории производственного предприятия. Выезд погрузочной машины за пределы базы запечатлела камера видеонаблюдения.



Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили и по месту жительства задержали подозреваемого – 44-летнего работника. В ограде его дома обнаружили угнанную технику.



Выяснилось, что мужчина на работе распивал спиртное, а вечером решил воспользоваться принадлежащей предприятию машиной, чтобы добраться до супруги.



Ранее он был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время судимости погашены.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



