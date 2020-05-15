Пьяный мужчина хотел поскорее увидеть супругу
Вечером 9 мая в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции Улан-Удэ поступило сообщение об угоне мини-погрузчика с территории производственного предприятия. Выезд погрузочной машины за пределы базы запечатлела камера видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили и по месту жительства задержали подозреваемого – 44-летнего работника. В ограде его дома обнаружили угнанную технику.
Выяснилось, что мужчина на работе распивал спиртное, а вечером решил воспользоваться принадлежащей предприятию машиной, чтобы добраться до супруги.
Ранее он был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время судимости погашены.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Чтобы добраться до жены, улан-удэнец угнал мини-погрузчик
Происшествия, Фото:
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