В Бурятии, как и в целом по стране, в апреле ожидаемо сократилось число дорожных аварий
По итогам апреля в России, по данным ГИБДД, отмечено небывалое снижение числа ДТП. Это связано с режимом самоизоляции и сокращением числа машин на дорогах. В целом по России количество аварий снизилось на 43% (6250 ДТП). Почти на четверть уменьшилось количество погибших на дорогах людей.
В Бурятии количество ДТП в апреле снизилось на 36,3%. Об этом говорится в материалах ГИБДД России.
В целом же за январь-апрель 2020 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 249 ДТП. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда было 309 ДТП.
С января по апрель погибли 27 человек, что опять же меньше данных прошлого года (34 человека). 331 участник дорожного движения получил травмы (2019 год – 416).
За четыре месяца зарегистрировано 95 столкновение транспортных средств, 66 наездов на пешеходов, 33 опрокидывания транспортных средств, 32 наезда на препятствие.
- Основная масса ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. В 41 случае водители находились за управлением в состоянии опьянения. В результате данных происшествий 10 человек погибли и 65 получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии число ДТП во время самоизоляции снизилось почти на 40%
Происшествия, Фото:
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