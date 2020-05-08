 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Мая

07 Мая

Популярное

Ангарчанка лишилась шкатулки с украшениями, подперев ею окно

Ангарчанка лишилась шкатулки с украшениями, подперев ею окно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Ангарске активизировались форточники

В Ангарске участились квартирные кражи, совершаемые через открытые окна

Так, накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от 68-летней местной жительницы, проживающей на второй этаже. Она оставила на ночь приоткрытым окно, подперев его шкатулкой с ювелирными украшениями. Ранним утром она обнаружила, что шкатулка пропала. Вор добрался до неё, воспользовавшись решётками на окне первого этажа в качестве импровизированной лестницы.

Похожий случай произошёл днём ранее с 55-летним мужчиной. Он обнаружил, что вор проник в его квартиру на втором этаже, воспользовавшись козырьком над входом в подъезд. Были украдены два телефона и деньги.

Ещё одна кража произошла в квартире на первом этаже этаже. Пришедшая в гости ангарчанка оставила свою сумочку на подоконнике приоткрытого окна, чем воспользовался преступник. Женщина лишилась кошелька, документов, ключей, банковских карт. Ущерб составил около четыре тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ангарскому городскому округу.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
Происшествия, 08.05.2020
Девушка-водитель не рассчитала габариты своего «Фита»
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Происшествия, 08.05.2020
Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия, 07.05.2020
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
Происшествия, 07.05.2020
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Происшествия, 07.05.2020
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
Происшествия, 07.05.2020
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Происшествия, 07.05.2020
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
Происшествия, 07.05.2020
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше
В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
Происшествия, 07.05.2020
Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона
Происшествия, 07.05.2020
Житель Борзинского района распродал своё имущество, бизнес и взял крупный кредит  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^