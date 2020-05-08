Ангарчанка лишилась шкатулки с украшениями, подперев ею окно

В Ангарске активизировались форточники



В Ангарске участились квартирные кражи, совершаемые через открытые окна



Так, накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от 68-летней местной жительницы, проживающей на второй этаже. Она оставила на ночь приоткрытым окно, подперев его шкатулкой с ювелирными украшениями. Ранним утром она обнаружила, что шкатулка пропала. Вор добрался до неё, воспользовавшись решётками на окне первого этажа в качестве импровизированной лестницы.



Похожий случай произошёл днём ранее с 55-летним мужчиной. Он обнаружил, что вор проник в его квартиру на втором этаже, воспользовавшись козырьком над входом в подъезд. Были украдены два телефона и деньги.



Ещё одна кража произошла в квартире на первом этаже этаже. Пришедшая в гости ангарчанка оставила свою сумочку на подоконнике приоткрытого окна, чем воспользовался преступник. Женщина лишилась кошелька, документов, ключей, банковских карт. Ущерб составил около четыре тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ангарскому городскому округу.



