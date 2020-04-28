Авиация не допустила распространение огня в сторону посёлка
В Забайкальском крае при тушении природных пожаров авиация МЧС России показывает свою эффективность. 27 апреля самолёт-амфибия Бе-200ЧС не допустил распространение огня в сторону поселка Лесной Городок Читинского района. Совершив два слива, амфибия погасила кромку пожара, двигавшегося в сторону населённого пункта.
Тушение поддержала наземная группировка противопожарной службы в составе 80 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь был остановлен в километре от границы посёлка. Угроза населённому пункту снята.
В ближайшие дни пожароопасная обстановка будет осложняться. Этому способствуют сухая и ветреная погода, установившаяся в крае, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье самолёт-амфибия погасил кромку лесного пожара
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