В Забайкалье самолёт-амфибия погасил кромку лесного пожара

Авиация не допустила распространение огня в сторону посёлка



В Забайкальском крае при тушении природных пожаров авиация МЧС России показывает свою эффективность. 27 апреля самолёт-амфибия Бе-200ЧС не допустил распространение огня в сторону поселка Лесной Городок Читинского района. Совершив два слива, амфибия погасила кромку пожара, двигавшегося в сторону населённого пункта.



Тушение поддержала наземная группировка противопожарной службы в составе 80 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь был остановлен в километре от границы посёлка. Угроза населённому пункту снята.



В ближайшие дни пожароопасная обстановка будет осложняться. Этому способствуют сухая и ветреная погода, установившаяся в крае, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

