Трагедия произошла в выходной день
В Бурятии на перегоне Медведчиково – Заудинский поезд насмерть сбил подростка. Трагедия произошла в субботу, 11 апреля.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Известно, что погибший несовершеннолетний учился в 11 классе в одной из улан-удэнских школ.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в посёлке Тальцы Заиграевского района Бурятии поезд насмерть сбил парня и девушку.
Ранее - в феврале - аналогичная трагедия произошла в Джидинском районе. Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю местную жительницу, учащуюся вечерней школы. Девушка погибла на месте.
В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трагедия произошла в выходной день
Ей якобы полагались деньги за просмотры видео
С материалами нашумевшего дела будут знакомить его участников
Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии
ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне
Нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей
На территории ДНТ, где поймали наркосбытчиц, обнаружили 14 закладок. ВИДЕО
Преступление произошло в Сосновом Бору
Из гостиницы украли телефон
Угонщик был задержан по горячим следам
Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»
Мужчина находится под домашним арестом
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек
Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч
Тело нашли пожарные