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В Бурятии поезд насмерть сбил школьника

В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла в выходной день

В Бурятии на перегоне Медведчиково – Заудинский поезд насмерть сбил подростка. Трагедия произошла в субботу, 11 апреля.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Известно, что погибший несовершеннолетний учился в 11 классе в одной из улан-удэнских школ.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в посёлке Тальцы Заиграевского района Бурятии поезд насмерть сбил парня и девушку

Ранее - в феврале - аналогичная трагедия произошла в Джидинском районе. Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю местную жительницу, учащуюся вечерней школы. Девушка погибла на месте
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