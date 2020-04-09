Волки держат в страхе жителей тарбагатайского села
Жители села Малый Куналей Тарбагатайского района Бурятии сообщили о неожиданной напасти – волках. Тревожной информацией поделилась пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Этой ночью в село пришли волки, задрали овец, а несколько «угнали» с собой – унесли, чтобы съесть позже в безопасном месте.
- Жители в шоке: никогда такого не было. Теперь не знают, чего бояться больше: коронавируса или волков, - поделилась Алла Намсараева.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года из-за расплодившихся волков били тревогу жители Селенгинского района. Стая хищников охотилась на коров вблизи села Жаргаланта.
В Бурятии волки «угоняют» овец
Происшествия, Фото:
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