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В Бурятии стая волков охотится на коров возле села

В Бурятии стая волков охотится на коров возле села
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сразу девять хищников видели местные жители недалеко от села Жаргаланта

Жители села Жаргаланта Селенгинского района Бурятии бьют тревогу из-за появления волков. На днях стаю хищников, охотившихся на корову, местные жители видели на федеральной дороге недалеко от села в утренние часы.

- Я сам лично видел, как прямо на федеральной дороге перебегает один волк, гоняя корову, а на другой части дороги целых восемь волков ждут. То есть целых девять голов волка возле федеральной дороги было около 10 утра возле нашего села. Видимо, откуда-то пришли эти волки – с Оронгоя или других районов, - рассказал «Байкал-Daily» глава села Жаргаланта Цыретор Халзанов.

Несчастную корову тогда удалось спасти, стаю хищников напугали сигналы проезжающей машины.

Тревогу в первую очередь бьют хозяева животноводческих стоянок. Так, по словам местных жителей, на животноводческой стоянке в местности Далайтан недалеко от Жаргаланты уже зарегистрирован случай нападения волков на скот – хищники загрызли корову.

Работники другой фермы также говорят, что не раз слышали вой волков совсем недалеко от стоянки.

Боятся хищников и простые обыватели села. В поселении курсирует один раз в день маршрут до Улан-Удэ и два раза в день маршрут до Гусиноозёрска (также два раза обратно), часто автобусы быстро наполняются – многим не хватает мест. Оставшиеся за бортом идут на федеральную дорогу, чтобы хоть как-то уехать из села. Из Улан-Удэ сельчан довозит до центра также единственный маршрут. Остальные автобусы высаживают людей на федеральной дороге, что становится опасным с появлением хищников. С федеральной дороги до села расстояние составляет более 1 км.

- Сейчас будем предпринимать меры сами. Я созвонился с госинспектором по регулированию численности волков, нашёл человека, который желает заниматься этим с соседней деревни, разрешение на оружие у него есть, но нет разрешения на добычу волков. Сейчас с охотхозяйства нам дадут одно разрешение на численное регулирование волков, и мы передадим это разрешение охотнику, - сказал глава села Жаргаланта.

В селе говорят, что в республике перестали давать премии за добычу волков в рамках регулирования их численности, поэтому люди своими силами готовят премии для охотников.

Однако в Бурприроднадзоре опровергли информацию о прекращении выплат охотникам за добычу волков в рамках регулирования их численности.

- Выплаты премий за добычу волков продолжаются. Сейчас добыто 450 волков из запланированных 500. Сейчас численность волков в Бурятии составляет около 1000 особей, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре.

Отметим, выплата за одного добытого волка в республике составляет 5 тысяч рублей.

волки
 
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