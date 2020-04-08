Читинцы избили и обокрали посетителя бара

У мужчины украли телефон и кошелёк с деньгами



В Чите полицейские установили подозреваемых, которые избили и обокрали посетителя бара.



Инцидент произошёл ночью около одного из баров Центрального района города. Когда потерпевший вышел на улицу из увеселительного заведения, у него произошёл конфликт с двумя незнакомцами. В результате перебранки ему нанесли побои и украли из кармана сотовый телефон «Хуавэй» и кошелёк, в котором было 14 тысяч рублей.



Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Злоумышленников доставили в отдел полиции, от них получены признательные показания. Украденный телефон изъят и возвращён владельцу. Деньги они успели потратить на собственные нужды.



- По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

