У мужчины украли телефон и кошелёк с деньгами
В Чите полицейские установили подозреваемых, которые избили и обокрали посетителя бара.
Инцидент произошёл ночью около одного из баров Центрального района города. Когда потерпевший вышел на улицу из увеселительного заведения, у него произошёл конфликт с двумя незнакомцами. В результате перебранки ему нанесли побои и украли из кармана сотовый телефон «Хуавэй» и кошелёк, в котором было 14 тысяч рублей.
Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Злоумышленников доставили в отдел полиции, от них получены признательные показания. Украденный телефон изъят и возвращён владельцу. Деньги они успели потратить на собственные нужды.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинцы избили и обокрали посетителя бара
Происшествия, Фото:
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