Читинец, угрожая ножом, требовал бутылку водки

Он угрожал продавцу продуктового магазина



В Чите в полицию обратилась продавец торгового павильона. Она сообщила, что охранники задержали мужчину, который пытался забрать из магазина бутылку водки, не оплатив.



Установлено, что мужчина зашёл в торговую точку и, угрожая ножом продавцу, потребовал передать ему спиртное.



Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый житель Читы. Он был доставлен в отдел полиции.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



