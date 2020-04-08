Он угрожал продавцу продуктового магазина
В Чите в полицию обратилась продавец торгового павильона. Она сообщила, что охранники задержали мужчину, который пытался забрать из магазина бутылку водки, не оплатив.
Установлено, что мужчина зашёл в торговую точку и, угрожая ножом продавцу, потребовал передать ему спиртное.
Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый житель Читы. Он был доставлен в отдел полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец, угрожая ножом, требовал бутылку водки
Происшествия, Фото:
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