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В Иркутской области гражданина Узбекистана будут судить за смерть рабочего

В Иркутской области гражданина Узбекистана будут судить за смерть рабочего
Происшествия, 
Он совершил ДТП, в котором погиб мужчина

В Киренском районе Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Узбекистана. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В августе прошлого года обвиняемый, трудясь водителем «МАЗа», на участке автомобильной дороги «Киренск – Казачинское», перевернулся. В результате погиб рабочий ООО «Профильная компания Сибирь».

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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