В Иркутской области гражданина Узбекистана будут судить за смерть рабочего

Он совершил ДТП, в котором погиб мужчина



В Киренском районе Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Узбекистана. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.



В августе прошлого года обвиняемый, трудясь водителем «МАЗа», на участке автомобильной дороги «Киренск – Казачинское», перевернулся. В результате погиб рабочий ООО «Профильная компания Сибирь».



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

