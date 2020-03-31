Он совершил ДТП, в котором погиб мужчина
В Киренском районе Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Узбекистана. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В августе прошлого года обвиняемый, трудясь водителем «МАЗа», на участке автомобильной дороги «Киренск – Казачинское», перевернулся. В результате погиб рабочий ООО «Профильная компания Сибирь».
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области гражданина Узбекистана будут судить за смерть рабочего
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