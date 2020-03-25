Из-за непогоды в Улан-Удэ произошли отключения электроэнергии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Причинами отключения света были схлестнувшиеся провода, поваленные деревья и прочее



Накануне, вероятно из-за непогоды, произошло несколько отключений электроэнергии в разных микрорайонах Улан-Удэ.



В 15:25 из-за обрыва проводов произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Машзавод». Без света остались школа №22, детская школа искусств № 3, многоквартирный и частный жилой сектор ул. Столичная, Герцена, Гарнаева, Балдынова, Огарева, Чехова, Севастопольская, Краснодонская, Заиграевская, 5.



Подключение проводили поэтапно. В 16:29 запитали всех, кроме ул. Столичная, Гарнаева, Севастопольская. В 20:24 запитали ул. Гарнаева. В 23:51 запитали ул. Заиграевская 5. 25 марта в 3:50 запитали оставшихся потребителей. Время отключения составило 11 часов 35 минут.



24 марта в 18:10 из-за схлеста проводов произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали: котельная школы № 23, частный сектор ул. Сперанского. В 20:00 заменили предохранитель, подачу электроэнергии восстановили. Время отключения составило около двух часов.



В 22:20 из-за падения дерева на провода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители: пер. Подлесный, ул. Подлесная, Сибирская, Курганская, Лермонтова, Вакарина, Радищева. 23:30 подключили всех потребителей за исключением пер. Подлесный, ул. Подлесная. Работы по восстановлению электроэнергии продолжатся сегодня.



В 16:07 из-за схлеста проводов вышел из строя автомат на ТП-794, ввиду чего произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям: частично ул. Гармаева, Онохойская, Аргунская, пер. Ростовский. В 22:00 запитали по нормальной схеме. Время отключения составило почти 6 часов.



В 16:20 из-за схлеста проводов произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям: ул. Островского, Груздева. В 18:25 заменили предохранитель, запитали по нормальной схеме. Света не было чуть больше двух часов.



В 18:22 также из-за схлеста проводов отключили электроэнергию потребителям: ТСН «Строитель», «Пищевик», «Металлист». В 22:35 заменили автомат, запитали по нормальной схеме. Время отключения - 4 часа 13 минут.



В 20:56 из-за повреждения на линии произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям микрорайона Сосновый Бор. В 21:43 подачу электроэнергии восстановили.



В19:23 из-за выхода из строя предохранителя произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям: частично ул. Баянгольская, Хуторская, Мелиораторов. В 21:42 подачу электроэнергии всем восстановили, сообщается в оперативной сводке по городу.

