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03 Марта

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В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя

В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
«Байкал-Daily» стали известны подробности трагедии на Гусином озере

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии под лёд провалился автомобиль «ВАЗ-2101» с тремя людьми. В тумане они не заметили проталину, и их авто ушло в воду. Погиб водитель, двое пассажиров сумели спастись.

В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что все трое – рыбаки.


По предварительным данным, мужчина-пассажир нырял в ледяную воду, чтобы спасти приятеля. Однако его попытки не увенчались успехом.

Спасшиеся мужчина и женщина, 43 лет, находятся в терапевтическом отделении больницы города Гусиноозёрск.

Сейчас на месте происшествия работают четыре спасателя республиканской поисково-спасательной службы. Водолазы развернули лагерь и производят работы по поиску и обнаружению автомобиля и тела погибшего мужчины.

ОБНОВЛЕНО: Около 16 часов дня водолазы достали на сушу тело погибшего. Им оказался 45-летний мужчина.

Специалисты уточнили, что рыбаки заехали на автомобиле за ограничение – вешки.



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