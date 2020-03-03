В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя

В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что все трое – рыбаки.







Сейчас на месте происшествия работают четыре спасателя республиканской поисково-спасательной службы. Водолазы развернули лагерь и производят работы по поиску и обнаружению автомобиля и тела погибшего мужчины.







ОБНОВЛЕНО: Около 16 часов дня водолазы достали на сушу тело погибшего. Им оказался 45-летний мужчина.



Специалисты уточнили, что рыбаки заехали на автомобиле за ограничение – вешки.





