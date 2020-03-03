В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии под лёд провалился автомобиль «ВАЗ-2101» с тремя людьми. В тумане они не заметили проталину, и их авто ушло в воду. Погиб водитель, двое пассажиров сумели спастись.
В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что все трое – рыбаки.
По предварительным данным, мужчина-пассажир нырял в ледяную воду, чтобы спасти приятеля. Однако его попытки не увенчались успехом.
Спасшиеся мужчина и женщина, 43 лет, находятся в терапевтическом отделении больницы города Гусиноозёрск.
Сейчас на месте происшествия работают четыре спасателя республиканской поисково-спасательной службы. Водолазы развернули лагерь и производят работы по поиску и обнаружению автомобиля и тела погибшего мужчины.
ОБНОВЛЕНО: Около 16 часов дня водолазы достали на сушу тело погибшего. Им оказался 45-летний мужчина.
Специалисты уточнили, что рыбаки заехали на автомобиле за ограничение – вешки.
Специалисты уточнили, что рыбаки заехали на автомобиле за ограничение – вешки.