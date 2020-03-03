Наркотики распространялись в Иркутской, Амурской областях и Хабаровском крае
Перед судом предстанут четыре человека, участники организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере в Иркутской, Амурской областях и Хабаровского края.
В ходе следствия установлено, что в ОПГ входили жители Иркутска и Благовещенска, а также двое человек, содержащихся в исправительной колонии. В 2019 году через Интернет они сбывали наркотики путём «закладок».
Часть наркотиков перевозилась из Иркутска в Благовещенск с помощью железнодорожного транспорта. После посадки в пассажирский поезд участник ОПГ был установлен и задержан оперативными сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске перед судом предстанет ОПГ наркодилеров
Происшествия, Фото:
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