В Иркутске перед судом предстанет ОПГ наркодилеров

Происшествия, Фото: из архива

Наркотики распространялись в Иркутской, Амурской областях и Хабаровском крае



Перед судом предстанут четыре человека, участники организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере в Иркутской, Амурской областях и Хабаровского края.



В ходе следствия установлено, что в ОПГ входили жители Иркутска и Благовещенска, а также двое человек, содержащихся в исправительной колонии. В 2019 году через Интернет они сбывали наркотики путём «закладок».



Часть наркотиков перевозилась из Иркутска в Благовещенск с помощью железнодорожного транспорта. После посадки в пассажирский поезд участник ОПГ был установлен и задержан оперативными сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

