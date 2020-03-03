 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

В Иркутске перед судом предстанет ОПГ наркодилеров

В Иркутске перед судом предстанет ОПГ наркодилеров
Происшествия,  Фото:из архива
Наркотики распространялись в Иркутской, Амурской областях и Хабаровском крае

Перед судом предстанут четыре человека, участники организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере в Иркутской, Амурской областях и Хабаровского края.

В ходе следствия установлено, что в ОПГ входили жители Иркутска и Благовещенска, а также двое человек, содержащихся в исправительной колонии. В 2019 году через Интернет они сбывали наркотики путём «закладок».

Часть наркотиков перевозилась из Иркутска в Благовещенск с помощью железнодорожного транспорта. После посадки в пассажирский поезд участник ОПГ был установлен и задержан оперативными сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ Одри унюхала наркотики для осуждённого
В Улан-Удэ Одри унюхала наркотики для осуждённого
Происшествия, 03.03.2020
У родственницы осуждённого обнаружили свёрток с гашишем
Читинец украл у женщины после ночи в гостинице 300 тысяч
Читинец украл у женщины после ночи в гостинице 300 тысяч
Происшествия, 03.03.2020
Вор переночевал с потерпевшей в гостинице и скрылся
Улан-удэнец убил знакомую и свидетеля расправы
Улан-удэнец убил знакомую и свидетеля расправы
Происшествия, 03.03.2020
Мужчина отправился в колонию на долгий срок
В улан-удэнскую колонию телефоны пытались доставить ремонтники
В улан-удэнскую колонию телефоны пытались доставить ремонтники
Происшествия, 03.03.2020
«Подарки» для осуждённых спрятали в микроавтобусе
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подавился уликой
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подавился уликой
Происшествия, 03.03.2020
Арестованный по обвинению во взяточничестве Владимир Журавлёв сжевал бумагу с цифрами
В Бурятии экс-работница почты возместила присвоенные деньги
В Бурятии экс-работница почты возместила присвоенные деньги
Происшествия, 03.03.2020
Начальница отделения почты похитила более 110 тысяч рублей
Беглеца из Бурятии поймали в Петушках
Беглеца из Бурятии поймали в Петушках
Происшествия, 02.03.2020
При виде росгвардейцев мужчина предпринял неудачную попытку бегства
Видео: В Улан-Удэ разыскивают укравшего карточку парня
Видео: В Улан-Удэ разыскивают укравшего карточку парня
Происшествия, 02.03.2020
Молодой человек забрал забытую в магазине банковскую карту
В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров
В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров
Происшествия, 02.03.2020
Пожару был присвоен повышенный номер сложности
Затопленная на дне Байкала баржа наносит вред экологии
Затопленная на дне Байкала баржа наносит вред экологии
Происшествия, 02.03.2020
Прокуратура обязала управляющую организацию нацпарка поднять баржу
В Бурятии многодетная мать избила до смерти приятеля
В Бурятии многодетная мать избила до смерти приятеля
Происшествия, 02.03.2020
Женщина предстала перед судом беременная

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^