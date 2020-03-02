Двое человек получили ожоги и были госпитализированы
1 марта в Братске и в городе Вихоревке Братского района произошли пожары в жилых домах, на которых были спасены 11 человек.
Накануне в 11:45 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 16-квартирном доме в городе Вихоревке. На момент прибытия первого подразделения горела однокомнатная квартира, во всём доме наблюдалось сильное задымление, которое отрезало путь к эвакуации жильцам второго этажа.
При помощи трехколенной лестницы пожарными из окон были спасены 6 человек. Хозяйка горевшей квартиры, 58-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, получила ожоги и была госпитализирована.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
- В тот же день пожар случился в девятиэтажном доме в Братске. Два пожарных расчёта с автолестницей, прибыв к месту пожара, приступили к эвакуации. По маршевым лестницам из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Ещё пять жильцов были эвакуированы по задымлённому подъезду звеньями газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже. У двери квартиры пожарными был обнаружен хозяин квартиры, 28-летний мужчина. Пострадавший с ожогами был госпитализирован.
В течение нескольких минут открытый огонь был потушен. В результате пожара в комнате был поврежден потолок, стена, пол и вещи. Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. Предположительно, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.
Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства пожаров, на которых люди получили травмы.
В Иркутской области за день на пожарах спасли 11 человек
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