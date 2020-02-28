В Иркутской области сбитая пешеход отлетела на несколько метров

Момент страшного ДТП попал на видео



27 февраля около 15 часов в Киренске произошла автомобильная авария в районе остановки «Городской рынок». 18-летний местный житель на «ВАЗ 21099» не справился с управлением и врезался в «Тойоту Короллу», затем в световую опору, а после наехал на женщину-пешехода. Помимо этого, отечественный автомобиль повредил иномарки «Тойота Королла» и «Митсубиси Аутлендер».



В результате аварии пострадала пешеход – 29-летняя жительница Киренского района. На кадрах видео видно, как женщина после наезда машины отлетает на несколько метров.



Полицейские выяснили, что предполагаемый виновник аварии водительского удостоверения не имел и находился за рулём в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

