В Улан-Удэ провалившегося под лёд ребёнка спасли друзья

- Толщина льда на протоке разная от 3 до 30 сантиметров. В месте, где провалился ребёнок, глубина составляет 180 сантиметров. Инспекторы ГИМС и спасатели обследовали окрестности. Буквально в шахматном порядке лёд либо прочный, либо проваливается от простого нажатия на него. Вешками и лентой опасный участок был огорожен, его площадь сравнима с хоккейной коробкой, - сообщил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.







В субботу, 8 февраля компания детей каталась с импровизированной ледяной горки с берега в местности Степная протока в Улан-Удэ. 10-летний ребёнок провалился под лёд. Мальчик успел опереться локтями о кромку. Его друзья помогли выбраться из полыньи, после чего школьник прибежал домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.О случившимся сообщила на телефон пожарно-спасательной службы очевидец, которая увидела в окно ребенка в мокрой одежде. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Они обнаружили место провала, огородили его. Вместе с неравнодушными местными жителями засыпали самодельные горки шлаком и песком, чтобы не допустить повторных случаев.Сотрудники МЧС и спасатели также встретились с мальчиком и его мамой. Спасатели рассказали правила поведения на водоёмах зимой также друзьям мальчика. Как только возобновится учебный процесс, в школе, где учится ребёнок, повторно будет проведён урок безопасности. В данном учебном заведения занятия по данной тематике проводятся регулярно.