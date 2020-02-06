Анализы госпитализированных китайских лётчиков отправляли в Новосибирск
Как стало известно «Байкал-Daily», коронавирус у трёх лётчиков из Китая, госпитализированных в инфекционную больницу в Улан-Удэ, не подтвердился. Таковы данные анализов, которые были проведены в Новосибирске. По последним данным, температура у лётчиков стабилизовалась и не превышает 36,6.
Как сообщал «Байкал-Daily», лётчики из Китая прибыли в Улан-Удэ 31 января рейсом «Пекин-Иркутск» для обучения на Улан-Удэнском авиазаводе. В понедельник они были госпитализированы с подозрением на ОРВИ, также были отобраны анализы на коронавирус.
В связи со вспышкой коронавируса жители республики раскупают медицинские маски. В связи с ажиотажем в некоторых аптеках порядком выросли цена на актуальный товар. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла ситуацию на личный контроль.
По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. По официальным данным, в Китае заражены 28 018 человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами КНР, один из них погиб. В России пока выявлено двое заболевших — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба граждане Китая.
В Улан-Удэ у лётчиков из Китая не подтвердился коронавирус
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Анализы госпитализированных китайских лётчиков отправили в Новосибирск
Всего в городе приведут в порядок 29 памятников Победы
На встрече было решено ввести в учебные процесс студентов новые методики обучения
Он будет посвящён 80-летию со дня рождения поэта и журналиста Мэлса Самбуева
Об этом сообщила в своём отчёте руководитель муниципальной жилищной инспекции
Мэрия отчиталась об уборке снега
Призом литературного конкурса станет полмиллиона рублей
Космические аппараты «Метеор-М» сняли Байкал
Специалисты проверили на ограничения и штрафы «Субару», которую разыгрывает певец Ринчин Дашицыренов
Блогеры из Бельгии, Австрии и Великобритании, прокатившиеся на «Львёнке», были в Улан-Удэ 20 лет назад
Проверка пройдёт вечером 7 февраля
Собутыльник воспользовался тем, что его новый приятель уснул
Синоптики пророчат зимнюю стужу в начале весны
15 человек смогут получать помощь благодаря новой технике
Ущерб оценён в пять миллионов рублей