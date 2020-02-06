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В Улан-Удэ у лётчиков из Китая не подтвердился коронавирус

В Улан-Удэ у лётчиков из Китая не подтвердился коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Анализы госпитализированных китайских лётчиков отправляли в Новосибирск

Как стало известно «Байкал-Daily», коронавирус у трёх лётчиков из Китая, госпитализированных в инфекционную больницу в Улан-Удэ, не подтвердился. Таковы данные анализов, которые были проведены в Новосибирске. По последним данным, температура у лётчиков стабилизовалась и не превышает 36,6.

Как сообщал «Байкал-Daily», лётчики из Китая прибыли в Улан-Удэ 31 января рейсом «Пекин-Иркутск» для обучения на Улан-Удэнском авиазаводе. В понедельник они были госпитализированы с подозрением на ОРВИ, также были отобраны анализы на коронавирус.

В связи со вспышкой коронавируса жители республики раскупают медицинские маски. В связи с ажиотажем в некоторых аптеках порядком выросли цена на актуальный товар. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла ситуацию на личный контроль.

По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. По официальным данным, в Китае заражены 28 018 человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами КНР, один из них погиб. В России пока выявлено двое заболевших — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба граждане Китая.


коронавирус
 
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