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В Ангарске трое братьев сбежали из дома и ночевали в подъезде

В Ангарске трое братьев сбежали из дома и ночевали в подъезде
Происшествия, 
В полицию обратилась их мама

Вчера около 22 часов в дежурную часть полиции в Ангарске обратилась местная жительница. Она рассказала, что трое её сыновей ушли из дома в СНТ и не вернулись.

Незамедлительно на поиски пропавших был ориентирован личный состав двух отделов полиции. Поиски в пригороде и городской территории не прекращались всю ночь. После 9 часов утра на телефон «02» позвонил мужчина и сообщил, что видел трёх подростков, похожих на разыскиваемых.

Проверяя поступившую информацию, сотрудники уголовного розыска вскоре обнаружили пропавших подростков в этом районе. Как полицейским пояснили сами мальчики, они отправились гулять, а ночь провели в подъезде многоквартирного дома.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьёй с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
дети
 
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