В полицию обратилась их мама
Вчера около 22 часов в дежурную часть полиции в Ангарске обратилась местная жительница. Она рассказала, что трое её сыновей ушли из дома в СНТ и не вернулись.
Незамедлительно на поиски пропавших был ориентирован личный состав двух отделов полиции. Поиски в пригороде и городской территории не прекращались всю ночь. После 9 часов утра на телефон «02» позвонил мужчина и сообщил, что видел трёх подростков, похожих на разыскиваемых.
Проверяя поступившую информацию, сотрудники уголовного розыска вскоре обнаружили пропавших подростков в этом районе. Как полицейским пояснили сами мальчики, они отправились гулять, а ночь провели в подъезде многоквартирного дома.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьёй с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске трое братьев сбежали из дома и ночевали в подъезде
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