Украденную машину вернули владельцу в исправном состоянии
В Борзинском районе в минувший понедельник 56-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ».
Полицейские задержали подозреваемого - им оказался 44-летний знакомый потерпевшего. Установлено, что он одолжил машину на некоторое время, после чего продал её.
В настоящее время автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её
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