Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её

Украденную машину вернули владельцу в исправном состоянии



В Борзинском районе в минувший понедельник 56-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ».



Полицейские задержали подозреваемого - им оказался 44-летний знакомый потерпевшего. Установлено, что он одолжил машину на некоторое время, после чего продал её.



В настоящее время автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

