В Забайкалье женщину осудили за капсулы для похудения

В 160 капсулах находилось сильнодействующее запрещённое вещество



В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении женщины, признав её виновной в незаконном перемещении через таможенную границу сильнодействующих веществ.



8 октября женщина, находясь в Маньчжурии (КНР), купила 160 капсул для коррекции веса, в них содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин. Она знала, что ввоз капсул в Россию запрещён, поэтому спрятала их в одежде и дамской сумочке.



При прохождении таможенного контроля на вопрос о наличии запрещённых препаратов женщина ответила отрицательно, однако вела себя взволнованно, чем обратила на себя пристальное внимание инспектора. В ходе досмотра препараты были обнаружены и изъяты.



- Свою вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





